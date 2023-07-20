Тело утонувшего в реке Черек в КБР мужчины нашли волонтеры

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В Кабардино-Балкарии волонтеры нашли тело утонувшего 25-летнего мужчины, который накануне упал в реку Черек. Погибшего искали с 18 июля, но поиски не давали результатов почти сутки. Спасатели привлекли 11 человек и 2 единицы техники (1 лодку), а также добровольцев.

— Поиски проводились по акватории реки «Черек», вниз по течению, а также по прибрежной линии протяженностью 20 километров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.

Тело мужчины без признаков жизни волонтеры нашли 19 июля в 21:30. Погибшего передали в руки правоохранительных органов, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами.