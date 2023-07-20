Ставропольцы в 2,5 раза чаще стали посещать парк «Краснодар»

С этой локации начинается знакомство с городом любого приезжего. Фото: megafon.ru

Столица Кубани привлекает россиян достопримечательностями, развитой инфраструктурой и, конечно, знаменитым парком «Краснодар». С мая по июнь 2023 года посмотреть на уникальный архитектурный объект приехали в 2,5 раза больше жителей Ставрополья, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов.

Парк «Краснодар» — удивительный комплекс территорий, разделенных на различные ландшафты. Он отражает современные стандарты пространства, которые основаны на созерцании. Недавно открылась и новая его часть – Японский сад. За пределами страны восходящего солнца — это самый масштабный проект такого типа с площадью в 7,5 гектаров.

С этой локации начинается знакомство с городом любого приезжего, а побывавшие здесь ранее с радостью приходят прогуляться вновь. Жители Ставропольского края вошли в топ-10 по посещению этой локации в первом полугодии 2023 года. Находясь здесь, ставропольцы прокачали 84 ГБ данных – это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения, такого объёма информации хватит на беспрерывный просмотр в течение 60 часов комедийного сериала «Два холма», снятого в парке «Краснодар».

Также активными посетителями главного парка краевой столицы из других регионов за май-июнь этого года стали жители Ленинградской, Самарской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Путь в тысячи километров проделали туристы Забайкальского и Красноярского края, Республики Якутия и Амурской области.

В путешествиях абонентам МегаФона важно пользоваться мобильным интернетом на привычных скоростях, так же, как и дома, поэтому инженеры компании только за этот год провели модернизацию порядка 100 телеком-объектов Краснодара. Строить маршруты, заказывать такси, бронировать отели или просто узнать о туристическом месте в режиме реального времени стало еще удобнее.