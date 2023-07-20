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НовостиПроисшествия20 июля 2023 8:42

Бывший полицейский на Ставрополье ответит в суде за продажу наркотиков

Расследование завершили, фигурант ждет приговора в СИЗО
Данил ЮРКОВ
Полицейский в Ставрополе ответит в суде за продажу наркотиков

Полицейский в Ставрополе ответит в суде за продажу наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе осудят бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, который, как оказалось, сам продавал запрещенные вещества. В августе 2022 года злоумышленник продал психотропные и наркотические средства человеку, который работал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, на том полицейского и поймали.

— Также обвиняемый незаконно хранил в целях сбыта по месту своего жительства, а также в используемом им транспортном средстве, принадлежащем на праве собственности супруге, наркотические средства, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Преступления полицейский не смог довести до конца, потому что его задержали. На него завели уголовное дело по факту трех эпизодов преступления по статье 228.1 УК РФ (сбыт и покушение на сбыт наркотических средств). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд, там решится судьба фигуранта.