Хозяин покусавшей ребенка собаки в Нефтекумске заплатит 20 тысяч рублей

Укусить может даже самый дружелюбный домашний пес Фото: Shutterstock

В апреле 2023 года ребенка в Нефтекумске покусала собака. Мальчик попал в больницу, ему прошлось пройти курс лечения. По факту произошедшего прокуратура Нефтекумского округа проводила проверку исполнения требований законодательства об ответственном обращении с животными. И вот стали известны ее итоги.

Нападение животного произошло из-за того, что его владелец не соблюдал необходимые меры безопасности - к такому выводу пришли в надзорном ведомстве.

- Несовершеннолетний получил моральный вред, поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшего 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил.

Ранее с администрации Ипатовского округа взыскали по 30 тысяч рублей в пользу двух детей, которым бездомные собаки разодрали лица и тела. Пострадавшей 10-летней жительнице Пятигорска выплатят 10 тысяч. А вот семья мальчика из Ессентуков добилась 50-тысячной компенсации.

КСТАТИ

«КП» дает пошаговую инструкцию, что делать, если ребенка укусила собака, и отвечает на основные вопросы с врачами и юристами.