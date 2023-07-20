Следователи провели обыски после гибели девочки в шахте лифта во Владикавказе

После гибели девочки в шахте лифта завели уголовное делл Фото: Алексей БУЛАТОВ

После гибели 7-летней девочки, которая упала в шахту лифта во Владикавказе, следователи провели обыски. Изъяли документы в офисах компаний, ответственных за обслуживание дома.

Обыски провели в ТСЖ, которое управляет многоэтажкой, где произошла трагедия, а также в фирме, занимающейся обслуживанием лифтового оборудования. Были обнаружены и изъяты различные документы, включая организационно-правовую и техническую документацию, должностные инструкции и другие предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Сейчас проводятся судебные экспертизы и опросы свидетелей. В ходе расследования будут строго оценены действия или бездействие должностных лиц. Они несут ответственность согласно действующему законодательству.

Трагедия в многоквартирном доме во Владикавказе произошла 17 июля. Застряв в лифте, две маленькие девочки решили выбраться самостоятельно. Они смогли открыть дверь, одна из них смогла выпрыгнуть из кабины, но вторая сорвалась и упала в шахту.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Упала в шахту с 6 этажа: 7-летняя девочка погибла во Владикавказе, пытаясь выбраться из лифта

В Северной Осетии завели дело после смертельного падения ребенка в шахту лифта (подробности)