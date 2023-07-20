На улице Маршала Жукова в Ставрополе в девятиэтажке загорелась вентиляция

Из дома эвакуировали 50 человек, еще пятерых спасли пожарные. Фото: https://t.me/kpstav

В Ставрополе на улице Маршала Жукова, 2 пожарные выехали на возгорание в вентиляции на восьмом этаже в девятиэтажном доме. Жителей многоэтажки эвакуируют, специалисты начали тушение огня. Из дома вывели 50 человек, еще пятерых спасли.

— Проводится эвакуация жителей, погибших пострадавших нет. В реагировании от РСЧС задействовано: 42 человека и 14 единиц техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Люди стоят на улице и ждут, пока пожарные потушат огонь. Сейчас на улице Советской образовалась пробка, так как спецтранспорт перекрыл часть проезжей части. По информации ведомства, загорелась коммуникационная шахта между шестым и девятым этажами.

В 13:23 огонь локализовали, а в 13:31 пожар полностью потушили. Теперь специалисты разбираются в его причинах.