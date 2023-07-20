Шесть бесхозных объектов культурного наследия нашла прокуратура на Ставрополье

Прокуратура подала иск в суд с требованием устранить нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевском округе Ставрополья прокуратура провела проверку и нашла шесть бесхозных объектов культурного наследия. Администрация муниципалитета долгое время не принимала мер по их оформлению, а также обеспечению сохранности и содержанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В целях устранения нарушений закона, понуждения органа местного самоуправления принять меры по предотвращению повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия Георгиевским межрайонным прокурором в суд предъявлено исковое заявление, – пишет прокуратура Ставрополья.

Исковое заявление рассмотрели и удовлетворили. В итоге администрация Георгиевского округа приняла меры по учету и содержанию объектов культурного наследия. Нарушения устранены.