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НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:50

Шесть бесхозных объектов культурного наследия нашла прокуратура на Ставрополье

Администрация Георгиевского округа долгое время ничего не делала, чтобы оформить на них документы
Данил ЮРКОВ
Прокуратура подала иск в суд с требованием устранить нарушение

Прокуратура подала иск в суд с требованием устранить нарушение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевском округе Ставрополья прокуратура провела проверку и нашла шесть бесхозных объектов культурного наследия. Администрация муниципалитета долгое время не принимала мер по их оформлению, а также обеспечению сохранности и содержанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В целях устранения нарушений закона, понуждения органа местного самоуправления принять меры по предотвращению повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия Георгиевским межрайонным прокурором в суд предъявлено исковое заявление, – пишет прокуратура Ставрополья.

Исковое заявление рассмотрели и удовлетворили. В итоге администрация Георгиевского округа приняла меры по учету и содержанию объектов культурного наследия. Нарушения устранены.