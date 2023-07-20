Пьяный скутерист без шлема и прав попался на Ставрополье во второй раз

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В селе Кевсала в Ипатовском округе Ставрополья автоинспекторы патрулировали улицы и заметили нарушителя правил дорожного движения – скутериста без шлема. Его остановили, чтобы выписать протокол, но сотрудники почуяли от 22-летнего водителя запах алкоголя, поэтому ему предложили пройти тест.

— Молодой человек признался, что перед поездкой употреблял спиртное. Процедура освидетельствования показала наличие 0,3 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, состояние алкогольного опьянения было установлено, – сообщили в сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы начали проверять документы и узнали, что скутерист никогда не получал прав, а два месяца назад уже попадался на пьяном вождении. Теперь против молодого человека завели уголовное дело.