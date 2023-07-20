Жителя Ставрополья приговорили к 9 годам за убийство знакомого в пьяной драке

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья осудили 41-летнего жителя Светлограда. Вечером 3 мая этого года в одном из домов знакомые распивали алкоголь, но между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник ударил потерпевшего кулаком, а потом взял в руки табуретку и начал добивать оппонента. Всего он ударил не менее шести раз.

— Фигурант нанес кулаком и деревянным стулом не менее шести ударов в область головы потерпевшего. От полученных повреждений 37-летний мужчина скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Фигуранта посадили в СИЗО на время следствия, расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.