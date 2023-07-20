В Ставропольском крае появятся эксперты по развитию сельских территорий

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела рабочую встречу на Ставрополье. Фото: stgau.ru

В Ставропольский край с рабочим визитом прибыла первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В частности, ей рассказали о новой образовательной программе, которую совместно запускают Ставропольский государственный аграрный университет и Российский государственный народный университет имени В.И. Вернадского - «Управление устойчивым развитием сельских территорий». Она позволит готовить менеджеров, способных решать конкретные социально значимые задачи в сельских агломерациях.

- Такая программа в наше время крайне актуальна, мы видим в ней большой потенциал, - подчернкула Оксана Лут. - По поручению председателя правительства России Минсельхоз РФ вместе с регионами приступил к формированию долгосрочного плана развития каждой сельской агломерации, опорного населенного пункта и прилегающих территорий. Запуск образовательной программы, о которой идет речь, позволит готовить управленцев для работы с конкретными проблемами в сельской местности.

Ректоры РГНУ им. Вернадского и СтГАУ Елена Певцова и Владимир Ситников. Фото: stgau.ru

Как рассказал ректор СтГАУ Владимир Ситников, одной из важных особенностей направления является адаптированное под специфику сельских агломераций содержание учебных дисциплин и образовательных технологий.

- Новая программа будет заточена на анализ ситуации в муниципалитетах, поиск проблем и путей их решения, формирование программ развития муниципальных округов. Это большое подспорье с точки зрения подготовки и переподготовки кадров, уже работающих в муниципалитетах, - сообщил Владимир Ситников.

КСТАТИ

В образовательный процесс будут вовлечены профильные сотрудники ведущих научных центров: МГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, сотрудники департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ и представители Министерства туризма Ставропольского края.