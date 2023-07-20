Ставрополец попал под следствие за попытку сбыть 24 грамма мефедрона

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе 33-летнего местного жителя остановили сотрудники полиции, так как решили, что он пьяный. При виде правоохранителей нарушитель бросил на землю массивный сверток с 29 обмотанными изолентой шариками. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции.

— В ходе дальнейших оперативных мероприятий мужчина указал местонахождение нескольких тайников, в которых стражи порядка нашли еще 10 свертков с аналогичным веществом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза сказал, что сотрудники изъяли 24 грамма мефедрона. Против наркокурьера завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Также на него составили протокол за отказ от теста на опьянение. Расследование продолжается.