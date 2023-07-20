Раскрываемость убийств и покушений в России достигла исторического максимума

Сотрудники полиции раскрыли 99% убийств и покушений на убийства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за январь-июнь 2023 года правоохранительные органы зарегистрировали на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года, при этом ущерб от них уменьшился на 42,5%. Количество преступных деяний сократилось на 7,1%. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

— Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%, – пишет ведомство.

Полицейские раскрыли за первые шесть месяцев 2023 года на 11,2% больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков и на 19,6% – со сбытом. Всего сотрудники изъяли 12,5 тонн запрещенных веществ.

Самым примечательным стало то, что сотрудники полиции стали раскрывать 99% убийств и покушений на совершение этого преступления – это исторический максимум. И находят 90% преступников, совершивших причинение умышленного тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев.

Раскрываемость выросла и в других видах преступлений: краж, угонов, ДТП с пьяными водителями, преступных деяний, совершенных с с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств и других.