На улице Октябрьской в Ессентуках ночью загорелась многоэтажка

В Ессентуках ночью загорелась многоэтажка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках на улице Октябрьской, 450 минувшей ночью произошел пожар на 10 этаже многоквартирного дома. На место вызвали пожарных, жителей дома эвакуировали и начали ликвидировать возгорание. О происшествии написал мэр курорта Александр Некристов.

— По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная проводка или неправильное использование электроприборов, работают надзорные органы. Пострадавших нет, – написал мэр в социальных сетях.

На месте работали 19 ПСЧ, электросети, горгаз, скорая помощь. В час ночи возгорание удалось ликвидировать, пожарные пролили территорию пожара и сделали поквартирный обход. Причины происшествия устанавливаются.