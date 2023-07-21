Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

Государственную итоговую аттестацию контролировали свыше 16 тысяч наблюдателей. Фото: rt.ru

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого проходил с 26 мая по 3 июля 2023 года. Свыше 134,5 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Общее время трансляции составило 7 281 132 часа.

Для организации ЕГЭ в 2023 году было задействовано свыше 70 тыс. аудиторий. Фото: rt.ru

Государственную итоговую аттестацию контролировали свыше 16 тыс. наблюдателей, а также искусственный интеллект — технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительного поведения нейросеть подает сигнал, система автоматически отмечает нарушение, запись поступает на проверку к наблюдателю, затем — на утверждение к модератору, а после — на отработку в пункт проведения экзаменов. Всего на текущий момент искусственный интеллект обработал более 81 тыс. часов видео.

Для организации ЕГЭ в 2023 году было задействовано свыше 70 тыс. аудиторий в более 5,8 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в образовательных организациях на базе посольств и консульств в 54 странах. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» организована на базе защищенных высокоскоростных оптических каналов связи. Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечивал «Ростелеком Контакт-центр». Операторы контакт-центра обработали 3 274 телефонных обращения и ответили на 1 943 письма, полученных по электронной почте.

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