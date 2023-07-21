Матерящегося хулигана-наркодилера задержали на Ставрополье

Мужчину задержали за хулиганство, а он оказался наркодилером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Изобильненском округе Ставрополья сотрудники полиции во время обхода заметили матерящегося 42-летнего мужчину, он не реагировал на замечания прохожих. Правоохранители забрали хулигана в отделение для составления протокола, но при личном досмотре у него нашли 40 свертком с порошкообразным веществом.

— По координатам, обнаруженным в его смартфоне, полицейские изъяли еще 10 пакетиков из тайников-закладок, оборудованных им перед задержанием. Всего из незаконного оборота было изъято порядка 50 граммов подконтрольных веществ, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Злоумышленник купил запрещенные вещества в интернете и планировал продать. Против него завели уголовное дело, его посадили в СИЗО, там он будет ждать приговора суда. Фигуранту грозит до 15 лет реального срока.