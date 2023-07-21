Скотомогильник с трупами свиней с африканской чумой нашли на Ставрополье

Фото: Россельхознадзор Ставропольского края

В селе Киевка Апанасенковского округа Ставрополья сотрудники регионального Россельхознадзора нашли скотомогильник – в траншее лежали трупы свиней, больных африканской чумой. Инфекцию обнаружили в крае не так давно, специалисты начали разбираться в причинах ее вспышки. Владелец мертвых животных не обнаружен, пробы с них направили на экспертизу.

— В целях установления источника возбудителя АЧС, фактического места падежа животных и для установления лиц, причастных к незаконному сокрытию падежа свиней на территории округа, направлено письмо в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

Информация о появлении в крае африканской чумы свиней передана в профильные министерства и ведомства Ставропольского края и соседних регионов. Также данные получили прокуратура, СКР и ГУ МВД, так как существует вероятность заведения уголовных дел против хозяев павшего скота.