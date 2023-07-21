Экс-глава сельсовета на Ставрополье незаконно раздал государственные земли

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставрополья завели уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Каясулинского сельсовета за то, что тот раздал государственную землю. В октябре 2017 года злоумышленник изготовил, подписал и заверил выписку из похозяйственных книг с ложными сведениями о предоставлении местной жительнице 500 квадратных метров земли.

— На имя женщины было зарегистрировано право собственности на данный земельный участок, в результате чего бюджету Нефтекумского городского округа причинен ущерб, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против замглавы по материалам прокуратуры завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Фигуранта уволили с должности, расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.