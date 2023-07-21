Автомобиль вылетел в кювет и сгорел после аварии с бесправником на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья, на 55 километре трассы «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская», водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась и загорелась, два пассажира и автомобилист получили ожоги, травмы головы и переломы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Выяснилось, что 28-летний водитель, житель Минеральных Вод, водительских прав никогда не получал, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет ведомство.

У водителя взяли кровь для анализов на алкоголь. Машина, как оказалось, принадлежала родственнику бесправника – восстановлению она не подлежит. За все нарушения на автомобилиста составили протоколы. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.