Пассажиры убили таксиста в Чечне из-за ссоры и сожгли его тело вместе с машиной

Пассажиры поссорились с таксистом и решили его убить Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Чечне близится суд над местным жителем, который вместе со знакомым убил таксиста и сжег его тело вместе с автомобилем. Еще зимой злоумышленники заказали машину до дома, но в поездке поссорились с водителем. Тогда друг ныне обвиняемого достал отвертку и два раза ударил в область живота, а второй пассажир начал душить потерпевшего ремнем безопасности. Таксист умер, а фигуранты стали думать, как избавится от улик.

— После совершенного убийства обвиняемый и его знакомый переложили тело убитого в багажник такси и с целью сокрытия следов преступления выехали на окраину села Герзель-аул, где подожгли автомашину и скрылись с места происшествия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чечне.

Менее чем за сутки правоохранительные органы нашли ныне обвиняемого и его знакомого. Против них завели уголовные дела за убийство, неправомерное завладение автомобилем и уничтожение имущества.

Дело знакомого обвиняемого вынесли в отдельное производство, так как тот страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра, скоро материалы направят в суд. Тем временем первый фигурант уже вскоре окажется на скамье подсудимых.