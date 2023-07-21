В Ставрополе на маршрут №32А выйдут пять новых автобусов

30% общего объема продаж автобусов приходится на отечественную марку ПАЗ. Фото: vtb-leasing.ru

В Ставрополе для усиления перевозок на маршруте №32А выйдут 5 пассажирских автобусов ПАЗ Vector Next. Их профинансировал и передал организатору городских перевозок ВТБ Лизинг. Сумма сделки составила 28,7 млн рублей. Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на 5 лет с авансом 0%.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за июнь 2023 года в России продажи автобусов выросли на 76% по сравнению с тем же периодом годом ранее. 30% общего объема приходится на отечественную марку ПАЗ. По данным ВТБ Лизинг, за 6 месяцев 2023 года ПАЗ Vector Next передано на 18% больше, чем за аналоговый период 2022 года.

СПРАВКА

Автобус среднего класса ПАЗ Vector Next 7,6 м вместимостью от 17 до 53 мест предназначен для городских, пригородных и междугородних перевозок. На рынке представлен ряд модификаций с учетом технических требований к классам перевозки. Автобус оснащен современными системами безопасности включая антиблокировочную систему (ABS), электронную противобуксовочную систему ASR, а также системой курсовой устойчивости ESC для предотвращения заноса в поворотах.