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НовостиПроисшествия21 июля 2023 10:30

В Минеральных Водах у самолета в воздухе оторвало капота левого двигателя

Пилоты приняли решение посадить судно
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

Борт Минеральные Воды – Ереван пришлось сажать сразу после взлета из-за оторвавшегося капота левого двигателя. Пилоты и пассажиры заметили, что самолет буквально рассыпается в воздухе, для безопасности людей было принято решение вернутся в аэропорт. Об этом сообщил тг-канал Aviaincident.

— При взлете произошел обрыв капота левого двигателя. КВС принял решение о возврате аэродром вылета, аварийного оповещения не требовал. В 11:25 посадка благополучно, – сообщает источник.

Другие источники в социальных сетях пишут, что обшивка двигателя упала на территорию аэропорта. Официальной информации о произошедшем не поступало, самолет благополучно посадили, пострадавших нет.