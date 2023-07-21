Фермера со Ставрополья осудят за мошенничество с субсидиями на 640 тысяч

Фермера со Ставрополья осудят за мошенничество Фото: Виталий ТИМКИВ

В Нефтекумском округе Ставрополья осудят 48-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства, который дважды подавал подложные документы на получение субсидий. Фермер указывал, что в 2020 и 2021 выращивал овощи и понес значительные затраты, он хотел возместить причиненный ущерб, которого на деле не было.

— Получив предназначенные для поддержки сельхозпроизводителей денежные выплаты, мужчина потратил их на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 640 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На фермера завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение, там решится судьба фигуранта.