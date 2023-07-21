Педофила-рецидивиста задержали на Ставрополье за надругательство над 10-летней

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Светлограде на Ставрополье под следствие попал 35-летний местный житель, надругавшийся над 10-летней девочкой. Все произошло накануне, 20 июля злоумышленник встретил жертву на улице, схватил и увел в безлюдное место, где и совратил несовершеннолетнюю.

— На одной из улиц города Светлограда, встретил 10-летнюю девочку. После этого, насильно завел ее в безлюдное место и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Педофила ранее уже судили за подобное преступление. Теперь против него завели уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 132 УК РФ за иные насильственные действия сексуального характера с имеющейся судимостью. Фигуранта посадили под стражу, расследование продолжается.