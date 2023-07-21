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НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:00

Директора школы в Ессентуках оштрафовали за плохое обучение девятиклассника

Школьнику делали перерывы между контрольными в 30 минут, при этом отдельных предметы для промежуточной аттестации он не сдавал
Данил ЮРКОВ
По мнению прокуратуры, учреждение нарушило право школьника на образование

По мнению прокуратуры, учреждение нарушило право школьника на образование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках директора школы оштрафовали за нарушение прав на образование девятиклассника. Школьник проходил промежуточную аттестацию, на которой ему надо было сдать от трех до шести контрольных. Перерывы между работами, диктантами и тестовыми заданиями составляли всего 30 минут.

— По пяти учебным предметам выбраны формы контроля промежуточной аттестации, не соответствующие требованиям закона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, в график промежуточной аттестации не поместили отдельные предметы, а отсутствие ясности сроков сдачи контрольных работ создало для школьника препятствия для успешной сдачи контрольных.

За это прокуратура завела дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Суд согласился с позицией ведомства и оштрафовал директора учреждения на 10 тысяч рублей.