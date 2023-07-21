Директора школы в Ессентуках оштрафовали за плохое обучение девятиклассника

По мнению прокуратуры, учреждение нарушило право школьника на образование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках директора школы оштрафовали за нарушение прав на образование девятиклассника. Школьник проходил промежуточную аттестацию, на которой ему надо было сдать от трех до шести контрольных. Перерывы между работами, диктантами и тестовыми заданиями составляли всего 30 минут.

— По пяти учебным предметам выбраны формы контроля промежуточной аттестации, не соответствующие требованиям закона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, в график промежуточной аттестации не поместили отдельные предметы, а отсутствие ясности сроков сдачи контрольных работ создало для школьника препятствия для успешной сдачи контрольных.

За это прокуратура завела дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Суд согласился с позицией ведомства и оштрафовал директора учреждения на 10 тысяч рублей.