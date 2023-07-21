Экс-полицейский в Ставрополе получил 7,5 лет колонии за взятки на 300 тысяч

За взятки на 300 тысяч рублей осудили бывшего полицейского в Ставрополе Фото: Анастасия Осипова

В Ставрополе к 7,5 годам тюрьмы приговорили бывшего полицейского, который брал взятки на 300 тысяч рублей. В июле 2019 и марте 2020 ныне осужденный поймал двух мужчин, который купили наркотики. Чтобы не заводить дела по факту оборота запрещенных веществ, задержанные дали ему 200 и 100 тысяч рублей.

— За непривлечение к установленной законом ответственности молодые люди передали осужденному взятку на общую сумму 300 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против сотрудника завели уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Кроме того, бывшего полицейскому шесть лет нельзя занимать должности в правоохранительных органах и предстоит выплатить 300 тысяч штрафа в доход государства. О судьбе взяткодателей ведомства не сообщают.

— Судебное решение в законную силу не вступило, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Осужденный может обжаловать приговор.