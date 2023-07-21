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НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:44

Экс-полицейский в Ставрополе получил 7,5 лет колонии за взятки на 300 тысяч

Два мужчины дали ему деньги, чтобы тот не заводил уголовные дела за покупку наркотиков
Данил ЮРКОВ
За взятки на 300 тысяч рублей осудили бывшего полицейского в Ставрополе

За взятки на 300 тысяч рублей осудили бывшего полицейского в Ставрополе

Фото: Анастасия Осипова

В Ставрополе к 7,5 годам тюрьмы приговорили бывшего полицейского, который брал взятки на 300 тысяч рублей. В июле 2019 и марте 2020 ныне осужденный поймал двух мужчин, который купили наркотики. Чтобы не заводить дела по факту оборота запрещенных веществ, задержанные дали ему 200 и 100 тысяч рублей.

— За непривлечение к установленной законом ответственности молодые люди передали осужденному взятку на общую сумму 300 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против сотрудника завели уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Кроме того, бывшего полицейскому шесть лет нельзя занимать должности в правоохранительных органах и предстоит выплатить 300 тысяч штрафа в доход государства. О судьбе взяткодателей ведомства не сообщают.

— Судебное решение в законную силу не вступило, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Осужденный может обжаловать приговор.