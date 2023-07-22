В Кисловодске лихач сбил насмерть 87-летнюю женщину

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В Кисловодске накануне, 21 июля около 20:40, 28-летний водитель «Приоры» сбил 87-летнюю женщину на перекрестке Свердлова — 8 Марта. Молодой человек разогнался до небезопасной скорости и потерял управление, выехав на тротуар и влетев в дерево. Пенсионерка умерла в больнице.

Водителю «Лады» с признаками алкогольного опьянения предложили пройти процедуру освидетельствования. Тот отказался.

- Составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

По факту смертельной автоаварии проводится проверка, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.