Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 9:09

Подпорную стену в центре Ставрополя восстановят к сентябрю

Работы ведутся на проспекте Карла Маркса
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на проспекте Карла Маркса, на Крепостной горе, из каменных блоков и ракушечника восстанавливают разрушенный участок подпорной стены. Конструкция не признана объектом культурного наследия и в последний раз ремонтировалась в 90-е. После неудачной реконструкции стена пропиталась водой, что и привело к постепенному разрушению песчаного камня и в итоге к обвалу в марте 2023 года.

- Уже подготовлен фундамент, установлены бетонные колонны и блоки, выполнен армированный пояс, чтобы удерживать грунтовые массы. Также обустроен дренаж, - рассказали в администрации города.

Вернуть прежние старинные камни не выйдет, поскольку они сильно разрушились, оправдались в мэрии. До конца работы планируется завершить к сентябрю. Активисты тем временем обвиняют власти Ставрополя в том, что исторический облик даже не попытались сохранить.

Стена утратила свой оригинальный вид

Стена утратила свой оригинальный вид