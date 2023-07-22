Подпорную стену в центре Ставрополя восстановят к сентябрю

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на проспекте Карла Маркса, на Крепостной горе, из каменных блоков и ракушечника восстанавливают разрушенный участок подпорной стены. Конструкция не признана объектом культурного наследия и в последний раз ремонтировалась в 90-е. После неудачной реконструкции стена пропиталась водой, что и привело к постепенному разрушению песчаного камня и в итоге к обвалу в марте 2023 года.

- Уже подготовлен фундамент, установлены бетонные колонны и блоки, выполнен армированный пояс, чтобы удерживать грунтовые массы. Также обустроен дренаж, - рассказали в администрации города.

Вернуть прежние старинные камни не выйдет, поскольку они сильно разрушились, оправдались в мэрии. До конца работы планируется завершить к сентябрю. Активисты тем временем обвиняют власти Ставрополя в том, что исторический облик даже не попытались сохранить.