В зоне СВО героически погиб 28-летний выпускник СтГАУ

Молодой человек окончил магистратуру в 2020 году Фото: СОЦСЕТИ

В зоне специальной военной операции на Украине героически погиб 28-летний Максим Ганжа из Ставрополя. Молодой человек в 2016 году окончил электроэнергетический факультет СтГАУ.

А в 2020 – магистратуру Ставропольского государственного аграрного университета по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Печальное известие рассказали представители вуза.

- Максим стоял на защите нашей Родины в 247 полку. Ему было 28 лет. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким! - добавили в пресс-службе СтГАУ.