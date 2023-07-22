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НовостиОбщество22 июля 2023 12:22

В зоне СВО героически погиб 28-летний выпускник СтГАУ

Об этом рассказали в пресс-службе вуза
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Молодой человек окончил магистратуру в 2020 году

Молодой человек окончил магистратуру в 2020 году

Фото: СОЦСЕТИ

В зоне специальной военной операции на Украине героически погиб 28-летний Максим Ганжа из Ставрополя. Молодой человек в 2016 году окончил электроэнергетический факультет СтГАУ.

А в 2020 – магистратуру Ставропольского государственного аграрного университета по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Печальное известие рассказали представители вуза.

- Максим стоял на защите нашей Родины в 247 полку. Ему было 28 лет. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким! - добавили в пресс-службе СтГАУ.