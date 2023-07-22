В Ингушетии обстреляли машину после попытки водителя украсть невесту

В Ингушетии из неустановленного оружия обстреляли «Тойоту Камри» незваного «жениха», пытавшегося похитить девушку для женитьбы. ЧП произошло в Экажеве 22 июля 2023 года. В пресс-службе ГУ МВД по республике подтверждают сам инцидент, о котором пишут в соцсетях. Комментируя, что проводится проверка, водителя избили, нападавшие скрылись.

- Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и принимает меры к установлению местонахождения злоумышленников. Всех, кто располагает сведениями о лицах, совершивших нападение, транспортных средствах, используемых ими, просим сообщить в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия, - добавили в ведомстве.

В телеграм-каналах предполагают, что это братья заступились за «невесту». А выкрасть ее хотел один из запрещенной в России религиозной организации баталхаджинцев. Всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, просят позвонить по телефонам: 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. Либо в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району по номерам: 55-20-05, 8(964) 055-10-96, 8(964) 029-94-05.