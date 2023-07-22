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НовостиПроисшествия22 июля 2023 18:54

В КБР завели дело после ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом

Один человек погиб, девять — пострадали
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: СУ СКР по КБР

Фото: СУ СКР по КБР

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после серьезного ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту «Махачкала — Ростов». Пассажирский транспорт врезался в КамАЗ, выехавший на встречную полосу. Погиб 36-летний водитель автобуса, житель Ростовской области. Пострадали, по уточненным данным СУ СКР по КБР, девять человек, среди которых водитель грузовика и 9-летний ребенок. Все они находятся на лечении в больнице.

- Возбуждено уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение смерти), - появилось сообщение на официальном сайте надзорного ведомства.

Следователями проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.