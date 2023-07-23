Юные футболистки из Ставрополя взяли золото на всероссийских соревнованиях

Фото: администрация Ставрополя

На всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» среди девушек 2012-2013 годов рождения, которые прошли в Астрахани, команда муниципальной спортивной школы по футболу из Ставрополя взяла золото.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных регионов России. Футболистки из Ставрополя на протяжении 6 матчей продемонстрировали большую спортивную волю и в конечном итоге одержали победу в финале с результатом 2:0 над командой «ЦДТ-100» из Удмуртии.

В администрации Ставрополя поздравили молодых спортсменок и их тренера Алексея Нимченко с отличными результатами и выразили пожелания новых побед.

Накануне стало известно о достижении еще одной уроженки Ставрополья. Альпинистка из Минвод покорила гору Килиманджаро — высшую точку Африки.