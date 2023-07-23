В Минводах толпа мужчин разнесла детскую площадку и попала на видео

Фото: тг-канал Вячеслава Сергиенко

Группа мужчин в Минеральных Водах устроила ночью дебош на детской площадке. Вандалы попали на видео.

На кадрах видно, как горожане с хохотом пытаются снести ограждения и разламывают качели. Злоумышленников засняли на улице Советской.

Как сообщил глава города Вячеслав Сергиенко, именно на этой площадке недавно пострадали дети. На качелях оборвались цепи, и после этого игровую зону закрыли на ремонт.

— Никто из нас не назовет подобное поведение адекватным и достойным взрослых людей. Когда детские качели не просто используют взрослые, но целенаправленно портят конструкцию, они неминуемо приходят в негодность и в дальнейшем несут опасность для детей, — посетовал мэр.

Он также воззвал к совести дебоширов — попросил их прийти в полицию и попросить завести на них дело за вандализм.