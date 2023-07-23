В Минводах толпа мужчин разнесла детскую площадку и попала на видео

Фото: тг-канал Вячеслава Сергиенко
Группа мужчин в Минеральных Водах устроила ночью дебош на детской площадке. Вандалы попали на видео.
На кадрах видно, как горожане с хохотом пытаются снести ограждения и разламывают качели. Злоумышленников засняли на улице Советской.
Как сообщил глава города Вячеслав Сергиенко, именно на этой площадке недавно пострадали дети. На качелях оборвались цепи, и после этого игровую зону закрыли на ремонт.
— Никто из нас не назовет подобное поведение адекватным и достойным взрослых людей. Когда детские качели не просто используют взрослые, но целенаправленно портят конструкцию, они неминуемо приходят в негодность и в дальнейшем несут опасность для детей, — посетовал мэр.
Он также воззвал к совести дебоширов — попросил их прийти в полицию и попросить завести на них дело за вандализм.