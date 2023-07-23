Четыре человека пострадали в ночной аварии в Дагестане

Фото: МВД Дагестана

В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана четверо людей получили различные телесные повреждения. Инцидент произошел 22 июля 2023 года в 23:40 на дороге «Махачкала-Верхний Гуниб».

Виновником аварии оказался 25-летний житель Буйнакска, который управлял автомобилем «ВАЗ 210930» и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «ЛАДА 217050», за рулем которого находился 24-летний житель Буйнакского района.

В результате аварии в ЦГБ г. Буйнакск были доставлены водители обоих автомобилей. Госпитализировали и двоих пассажиров «ЛАДА 217050» — жителей Махачкалы в возрасте 24 и 34 года соответственно.

На данный момент правоохранительными органами собран весь необходимый материал для принятия процессуального решения.

А в Ставрополе тем временем ищут свидетелей ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. Он оставил раненого водителя на дороге, тот впал в кому от травматического шока.