Вместо салюта на День города в Ессентуках деньги отправят бойцам СВО

Ессентучане пожертвовали салютом ради бойцов на передовой Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году Ессентуки отказываются от проведения традиционного праздничного салюта в честь Дня города. Местные жители приняли такое решение через опрос, организованный мэром Александром Некристовым в социальных сетях.

Голосование продолжалось целую неделю и в нем приняли участие более 2 тысяч человек. 40% из них выразили желание увидеть салют, но 60% участников опроса проголосовали против него.

Фото: скриншот из тг-канала Александра Некристова

Мэр Ессентуков отметил, что средства, которые были запланированы на проведение салюта, будут направлены на поддержку бойцов в зоне СВО.

— И я, и моя команда полностью поддерживаем такое решение. Мы приобретем транспорт, который уже показал себя с лучшей стороны на передовой. Перед Днем города поедем в ЛДНР с подарком от всех ессентучан, — прокомментировал Некристов.

День города в Ессентуках празднуется в последнюю субботу августа. В этом году его отметят 26 числа.