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НовостиОбщество23 июля 2023 12:09

Косметолога из Дагестана отправили под домашний арест после гибели 22-летней клиентки

Ей грозит до 15 лет за решеткой
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Косметолог будет дожидаться окончания следствия под домашним арестом

Косметолог будет дожидаться окончания следствия под домашним арестом

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения для косметолога из Махачкалы. Во время ее процедуры умерла 22-летняя девушка.

Операция, закончившаяся трагедией, прошла вечером 19 июля. Косметолог, как и обычно, приняла клиентку у себя на дому.

Желавшая увеличить ягодицы 22-летняя девушка впала в анафилактический шок уже через 10 минут после введения обезболивающего. Врач вызвала скорую, но медики не смогли спасти ее клиентку.

На косметолога завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. 23 июля суд отправил девушку под домашний арест, где она будет дожидаться окончания следствия.

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