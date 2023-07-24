На Ставрополье снова объявили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, градом и ветром 20-25 м/с, оно будет действовать до конца суток 24 и 25 июля. Из-за непогоды существует опасность возникновения ЧП и ЧС природного характера, подтопление низин, проблемам на дорогах, увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП, рекламных щитов, деревьев и плохо закрепленных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует: пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; как пешеходам, так и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах; водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, – пишет ведомство.

На улице следует быть аккуратным и не находится длительное время возле домов, не стоит искать укрытия под деревьями, в грозу на открытой местности надо лечь на землю в отдалении от водоемов, чтобы молния не ударила в тело. Владельцам частных домов надо прочистить ливневки и дренажные системы.