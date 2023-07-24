Наркокурьера под веществами задержали в Ставрополе

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На улице Тургенева в Ставрополе полицейские поймали 33-летнего местного жителя по подозрению в употреблении наркотиков. Будучи нетрезвым, нарушитель при виде сотрудников пытался показаться адекватным. Правоохранители задержали злоумышленника, но по пути к машине он сбросил массивный сверток, в котором находился порошок. Об этом сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— Жителю краевой столицы пришлось принять неизбежность сложившейся ситуации в момент его задержания сотрудниками органов внутренних дел. В целях хоть как-то смягчить будущее наказание, ставрополец написал явку с повинной и рассказал полицейским о местоположении еще 10 тайников-закладок, – пишет ведомство.

Экспертиза показала, что в свертках находилось 24 грамма мефедрона. Против наркокурьера завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Также ему выписали штраф за отказ проходить тест на опьянение.