Житель Ставрополья пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому

Жителя Ставрополья осудят за попытку дать 20 тысяч взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Георгиевске на Ставрополье осудят 31-летнего местного жителя, 3 мая этого года он попался полицейским за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Его уже лишили прав за пьяную езду, а повторное нарушение грозит уголовной ответственностью. Чтобы избежать неприятного исхода, злоумышленник решил дать сотруднику 20 тысяч рублей.

— Преступные действия мужчины не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку сотрудник полиции от денежных средств отказался, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сотрудник вызвал на место следственно-оперативную группу, которая зафиксировала попытку дать взятку. Против пьяного автомобилиста завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). За пьяную езду на него дел не заводили.

— Уголовное дело направлено Георгиевским межрайонным прокурором в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.