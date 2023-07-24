В самом густонаселенном районе Ставрополя ускорился мобильный интернет

Около трети населения Ставрополя живут в юго-западной части города. Фото: mts.ru

В Ставрополе вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ на отрезке от 45-й Параллели до улицы Шпаковской было установлено новое телеком-оборудование. После этого в самых загруженных точках юго-западного района Ставрополя - спальных районах и новых жилых комплексах, где все время растет количество населения - увеличилась скорость мобильного интернета: у таких точек притяжения горожан, как кинотеатр «Салют», сквер на 50 лет ВЛКСМ и «Ставрополь арена» - в 1,5 раза, а внутри жилого сектора - в 2 раза. Емкость сети при этом выросла в 3 раза. Чем этот показатель выше, тем большее абонентов можно обслужить одновременно при прочих равных параметрах.

В популярных общественных местах на юго-западе Ставрополя также улучшился сигнал. Фото: mts.ru

Двукратный рост скорости мобильного интернета произошел и в других густонаселенных точках - в спальных районах за ТЦ «Космос» на улице Пирогова и в ЖК «Севастопольский».

Как уточнили корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе сотового оператора, продолжаются работы по расширению сети вдоль активно застраиваемого проспекта Российского.

Продолжаются работы по расширению сети вдоль активно застраиваемого проспекта Российского. Фото: mts.ru

- Около трети населения Ставрополя живут в юго-западной части города. Это самая динамично развивающаяся территория. Также во время учебного года многие иногородние студенты снимают здесь жилье. Чтобы жителям и гостям города было комфортно пользоваться мобильным интернетом, постоянно проводятся работы по развитию сети, - добавил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.