Два студента на Ставрополье получили 42 уголовных дела за сбыт наркотиков

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье два студента получили 42 уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые ездили по региону и разбрасывали запрещенные вещества. Злоумышленники оставляли «закладки» в Невинномысске и Михайловске.

При обыске их домов и всех тайников оперативники изъяли более 110 граммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В отношении злоумышленников возбуждено 42 уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ [Покушение на сбыт наркотиков – Прим.], – пишет ведомство.

Одного фигуранта посадили в СИЗО, а второму избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас правоохранительные органы расследуют преступление и собирают доказательства вины наркосбытчиков.