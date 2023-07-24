Спасатели в Ставрополе достали застрявший в игрушечном автомате палец ребенка

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Ставрополе на телефон экстренной службы поступил звонок от встревоженных родителей 5-летнего мальчика, по их словам, у ребенка застрял палец в игрушечном автомате. Спасатели выехали на место происшествия и увидели все своими глазами. Палец малыша застрял в механизме перезарядки игрушки, его мама попыталась помочь самостоятельно, но побоялась.

— Мама ребенка попыталась помочь сыну, но в последний момент побоялась причинить ему боль и решила в этом деле довериться профессионалам. Она вызвала спасателей, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Специалисты аккуратно разжали часть автомата при помощи слесарного инструмента и освободили палец мальчика. Помощь врачей не понадобилась, так как ребенок не получил травм.