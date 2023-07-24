К 15 годам колонии приговорили мужчину в Кисловодске за попытку сбыть наркотики

Наркоторговца в Кисловодске приговорили к сроку за попытку сбыть 300 граммов веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске за покушение на сбыт наркотиков осудили 33-летнего мужчину. В марте этого года злоумышленник вступил в сговор с неизвестным, который дал ему запрещенные вещества для того, чтобы ныне осужденный раскидал по курорту «закладки». Однако об этом узнали в правоохранительных органах и пришли к нему домой с обысками.

— Однако обвиняемый не смог довести преступный умысел до конца, поскольку в ходе обыска по месту жительства наркотическое средство, массой более 300 граммов, было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Расследование завершили, и фигурант оказался на скамье подсудимых. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.