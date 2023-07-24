Обрушившаяся стена в Кисловодске завалила машины и сломала газовую трубу

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В Кисловодске обвалилась стена на улице Промышленной, 4е, она буквально похоронила под грунтом несколько машин и разорвала газовую трубу. Из-за прорыва в некоторые дома может перестать поступать газ, на место происшествия вызвали спасателей и пожарных.

— Произошел обвал стены и прорыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП, – написал в социальных сетях мэр курорта Евгений Моисеев.

Специалисты устранят утечку газа и разберутся с происшествием, о пострадавших людях не сообщается. Заваленные машины предстоит доставать из грунтового плена. Причиненный обвалом ущерб еще предстоит оценить, автомобилистам, вероятно, компенсируют уничтожение транспорта.