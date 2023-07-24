Житель Ставрополья пойдет под суд за несообщение о друге-террористе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В селе Каясула Нефтекумского округа Ставрополья осудят 26-летнего местного жителя за несообщение о преступлении террористической направленности. С 2015 года по ноябрь 2022 года ныне обвиняемый точно знал, что его друг является участником запрещенной террористической организации. И все же сообщать об этом правоохранительным органам он не стал.

— Обвиняемому стало известно о вступлении и участии его знакомого в международную террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории РФ. При этом мужчина не сообщил указанные сведения в правоохранительные органы, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По материалам МВД и УФСБ по региону против злоумышленника завели уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Расследование завершили, и материалы передали в суд, там решится судьба фигуранта.