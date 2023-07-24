Дети под присмотром: «Ростелеком» подключил к «Безопасному городу» видеокамеры ростовских школ

Видеокамеры установлены таким образом, чтобы в объектив попадали все посетители учреждения. Фото: rt.ru

Специалисты Ростовского филиала «Ростелекома» первыми в России разработали техническое решение и интегрировали в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 332 камеры видеонаблюдения, установленные в более чем ста школах Ростова-на-Дону.

«Ростелеком» подключил видеокамеры в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». При этом треть камер была установлена благодаря совместным инвестициям национального провайдера и регионального бюджета.

Треть камер была установлена благодаря совместным инвестициям национального провайдера и регионального бюджета. Фото: rt.ru

«Мы продолжаем увеличивать число российских школ, в которых установлена продвинутая система видеонаблюдения. В некоторых случаях нам приходится с нуля создавать цифровую инфраструктуру, в других мы модернизируем то, что было построено ранее. Важно, что для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи. Школьная инфраструктура полностью построена на отечественном оборудовании», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Видеокамеры установлены на главном и запасном входах в здания школ таким образом, чтобы в объектив попадали все посетители учреждения. С помощью технологий искусственного интеллекта устройства позволяют анализировать происходящие в кадре события и при необходимости оперативно передавать информацию в соответствующие службы быстрого реагирования.

Найти информацию о проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

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