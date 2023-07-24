Житель Дагестана провалился на машине в трехметровый овраг и погиб

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану

На 4 километре трассы «Леваши – Акуша» в Левашинском районе Дагестана произошла авария, в которой погиб 35-летний местный житель. Предварительно, водитель BA3-21140 не справился с управлением, вылетел с дороги на обочину и опрокинулся в трехметровый обрыв.

— В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких травм скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Дагестан.

По факту аварии началась проверка, правоохранительные органы собирают материал для принятия процессуального решения. Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются.

Две другие смертельные аварии произошли сегодня на Ставрополье. В первом случае начинающий лихач с 14 штрафами устроил ДТП, в котором два человека погибли и два серьезно пострадали. Второе происшествие произошло по вине лишенного прав автомобилиста; он не вписался в поворот и вылетел в кювет, в аварии погиб его отец.