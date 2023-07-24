Офтальмологи в Ессентуках спасли зрение 80-летней местной жительницы

Фото: пресс-служба минздрава Ставропольского края

В Ессентуках у 80-летней местной жительницы начались серьезные проблемы с глазами. Несколько лет ее беспокоило постепенное снижение зрения, но в какой-то момент один глаз перестал видеть вовсе. Пенсионерка пришла в больницу, и врачи направили ее в офтальмологическое отделение на удаление глазного яблока.

При обследовании оказалось, что можно обойтись и без удаления глаза. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Ставрополья

— При осмотре врачи диагностировали на правом глазу перезрелую катаракту, разрыв капсулы хрусталика с выходом хрусталиковых масс в переднюю камеру глаза, полное отсутствие зрения, вторичную глаукому с повышением внутриглазного давления без эффекта на гипотензивную терапию, выраженный болевой синдром, – пишет ведомство.

Медики приступили к операции и не только сохранили глазное яблоко, но и вернули пенсионерке способность видеть. Уже несколько лет она не могла ничего увидеть правым глазом и даже не думала, что зрение восстановят.