Грозовые дожди на Ставрополье сменятся жарой до +38 градусов к концу недели

Жара придет в регион после ливней Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье ближе к концу недели грозовые дожди с градом и шквалистым ветром до 25 м/с сменятся сильной жарой до +38 градусов. Во вторник, 25 июля, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, хотя в Ставрополе существенных осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня поднимется до +34 градусов, несмотря на непогоду.

В среду, 26 июля, ночью ожидается сильная непогода от шторма, но уже днем в регионе станет спокойно: осадки уйдут, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до +32-37 градусов. В Ставрополе не будет дождей ни в ночное, ни в дневное время, а столбик термометра поднимется до отметки +32-34 градуса.

В четверг, 27 июля, непогода окончательно отступит с территории края, ожидается безоблачная погода и ночью, и днем. На Ставрополье ветер с порывами будет достигать скорости 11-14 м/с, что немного охладит в дневное время, когда температура поднимется до +33-38 градусов. В Ставрополе такая же погода, воздух прогреется до +33-35 градусов.