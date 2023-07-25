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НовостиОбщество25 июля 2023 8:51

Поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» выделили помещение в Ставрополе

Волонтеры уже готовы въезжать, осталось только оформить офис
Данил ЮРКОВ
Волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» получат в Ставрополе новое помещение

Волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» получат в Ставрополе новое помещение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» выделили помещение на проспекте Карла Маркса. У волонтеров по сей день не было места, где они могли собираться и обучать добровольцев поискам пропавших людей. Однако уже скоро такая площадка появится, заявил губернатор Владимир Владимиров.

— Предложили вариант в центре Ставрополя, на проспекте Карла Маркса. Волонтеры уже его посмотрели, готовы въезжать. Теперь дело за оформлением помещения, – написал глава региона в социальных сетях.

Сейчас только в Ставрополе в отряде «Лиза Алерт» состоят 340 человек. Количество волонтеров с новым помещение может увеличиться, а значит, больше добровольцев может помогать искать потерявшихся людей.