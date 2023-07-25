Продавали украденных животных: два ставропольца пойдут под суд за кражу крупного рогатого скота

Жителей Ставрополья осудят за кражу рогатого скота Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Шпаковском округе Ставрополья осудят двух жителей региона за кражу крупного рогатого скота. Злоумышленники ночью проникали на территории хозяйственных подворий и воровали из них животных. После они продавали третьим лицам, зарабатывая на преступлении.

— В рамках расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к совершению трех фактов хищений. Общая сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленников завели уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение, там решится судьба фигурантов.